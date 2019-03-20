Луценко заявляет, что посол США дала ему список людей, которых нельзя преследовать

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

Об этом он заявил в интерью изданию The Hill.



"К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве (Мари Йованович - ред.) дала мне список людей, которых мы не должны преследовать", - сказал Луценко.



Генпрокурор назвал это недопустимым.



"Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне преследовать, было ли преступление", - отметил он.



В то же время Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".



В американском ведомстве добавили, что пока не помогают ГПУ, но раньше пытались "поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе в после революции достоинства 2014 года".



"Когда политическая воля для настоящих реформ, проведенных последовательными генеральными прокурорами, оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам", - отметили в Госдепартаменте.



Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые дипломатическое ведомство должно было выделить на его должность.



Генпрокурор назвал эту ситуцию "довольно странной" и указал на то, что средства были предназначены, но он их "никогда не получил".