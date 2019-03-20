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Луценко заявляет, что посол США дала ему список людей, которых нельзя преследовать

Среда, 20 марта 2019, 20:30
Луценко заявляет, что посол США дала ему список людей, которых нельзя преследовать

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

Об этом он заявил в интерью изданию The Hill.

"К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве (Мари Йованович - ред.) дала мне список людей, которых мы не должны преследовать", - сказал Луценко.

Генпрокурор назвал это недопустимым.

"Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне выяснять, было ли преступление", - отметил он.

В то же время Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".

В американском ведомстве добавили, что пока не помогают ГПУ, но раньше пытались "поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции Достоинства 2014 года".

"Когда политическая воля для настоящих реформ, проведенных последовательными генеральными прокурорами, оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам", - отметили в Госдепартаменте.

Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые оно должно было выделить на его ведомство.

Генпрокурор назвал эту ситуцию "довольно странной" и указал на то, что средства были предназначены, но он их "никогда не получил".

Мария Думанская, УП

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Темы: ЛуценкоСШАденьгиГенпрокуратура
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