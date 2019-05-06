За стрельбу в пабе участнику боевых действий грозит 7 лет

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который 5 мая открыл стрельбу в пабе и ранил журналиста.

Ранее "Настоящее время" сообщало, что его корреспондента Владимира Рунца ранил в воскресенье вечером ветеран военных действий на Донбассе Владимир Регеша, выстрелив журналисту в ногу.

Рунца прооперировали, его ждут еще две операции.

По данным издания, Регеша – бывший любовник знакомой Рунца, который должен был девушке крупную сумму денег и угрожал ей. 5 мая он якобы обещал вернуть деньги, но в паб приехал с оружием: стрелял в воздух из пистолета и угрожал убить женщину, а когда пистолет заклинило, достал из багажника ружье и начал стрелять в гостей паба.

По данным прокуратуры Киева, около 22:00 в воскресенье на летней террасе "Портер Паба" на Оболони мужчина во время словесного конфликта с компанией совершил 6 выстрелов из винтовки.

Одна из пуль попала в потерпевшего и нанесла ему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.

Злоумышленника задержали.

По данным полиции, после стрельбы злоумышленник выбросил оружие, сел в авто сбежал – правоохранители ввели план "Сирена", экипаж патрульной полиции обнаружил автомобиль беглеца и начал преследование, и в итоге правонарушитель решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции.

Во время обыска автомобиля, которым он управлял, изъяты: карабин "Сайга" Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62*39мм, магазины емкостью 20 патронов калибра 7,62 мм, магазины емкостью 30 патронов калибра 7,62*39 мм, два пустых магазина, 1 патрон калибра 5,45 мм и 1 набор калибра 9*18мм.

По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Сейчас готовится ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.