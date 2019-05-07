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Facebook удалил почти 100 аккаунтов и групп с российской пропагандой

Вторник, 7 мая 2019, 04:57

Администрация Facebook удалила 97 управляемых из России и сфокусированных на Украине страниц, групп и аккаунтов, которые скоординированно распространяли недостоверную информацию.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышения вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с различным контентом", - говорится в сообщении.

Скріншот повідомлення однієї з видалених сторінок
Скриншот сообщения одной из удаленных страниц
Зразок пропагандистських повідомлень, що поширювались видаленими акаунтами
Образец пропагандистских сообщений, которые распространялись удаленными аккаунтами

Они публиковали новости о местных и политических новостях, включая такие темы, как военный конфликт в Восточной Украине, российская политика, политические новости в Европе, политика в Украине и гражданская война в Сирии.

Всего администрация соцсети удалила 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. У некоторых из аккаунтов было 34 тысячи читателей и, как минимум, у одной из групп было 86 тысяч читателей.

Сообщается, что администация передала информацию об обнаруженной деятельности правоохранительным органам, политикам и отраслевым партнерам.

Также были удалены еще 21 аккаунт, страница и аккаунт в Instagram, которые были частью меньшего сетевого вмешательства из России, направленного на Австрию, страны Балтики, Германию, Испанию, Украину и Великобританию. Они распространяли сообщения о местной политике, включая темы беженцев, вопросы религии, НАТО.

Эти страницы были обнаружены в ходе внутренних расследований скоординированного, как предполагается, Россией распространения лживого контента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пропагандаfacebookРосcияЕвропа
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