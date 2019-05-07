Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киберполиции закрыла четыре популярных пиратских онлайн-кинотеатра

Вторник, 7 мая 2019, 06:07

Департамент киберполиции прекратил деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины, прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

Ежедневно эти сайты насчитывали более 100 000 просмотров, а сайт "kinogo.co.ua" является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети Интернет.

Работники киберполиции установили: к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев 38-ми и 32-лет. Оба - жители Днепропетровщины.

Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы.

По приблизительным оценкам, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.

Полицейские провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов, а также по адресам проживания злоумышленников. Кроме того, обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела - в служебном помещении одного из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины.

По результатам обысков правоохранители изъяли технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов. Она направлена на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авторское правополицияинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
авторское право
Как самостоятельно зарегистрировать авторское право на произведение и зачем оно нужно?
"Готовься. Ты следующий". Что происходит в Укрпатенте и почему правительство блокирует инициативу Стефанчука
Закон 5572, авторские роялти или почему так "кричит" Руслана!?
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: