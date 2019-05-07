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Госдеп объяснил замену посла США в Украине

Вторник, 7 мая 2019, 08:15

Государственный департамент подтвердил, что посол США Мари Йованович завершает работу в Украине, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

В Госдепе назвали ротацию посла запланированной.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как уточнили в Госдепе, "подтверждена дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

"Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - отметили в Государственном департаменте США.

Ранее СМИ сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в нашей стране.

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Темы: УкраинаСШАдипломатические отношения
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