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Пьяный депутат на Киевщине выехал на встречную полосу, погибли отец и сын

Вторник, 7 мая 2019, 10:39

На отрезке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка в Киевской области Вечером 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местного депутата, который был пьян, погибли отец с сыном.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

Отмечается, что водитель автомобиля "Chevrolet Niva", управляя в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом "Jawa".

"В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, от полученных травм погибли на месте. Тела 32 и 57-летнего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, за рулем автомобиля "Chevrolet" находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что на момент ДТП алкоголь в крови водителя-правонарушителя составил 2,0 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ДТПКиевская область
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