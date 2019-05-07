Еврокомиссар Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским

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Вторник, 7 мая 2019, 12:50

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды".

Еврокомиссар прибыл в Киев для проведения встреч с представителями действующей власти и ее преемниками. Визит готовился без публичного анонсирования. В частности, он отсутствует в календаре событий Еврокомиссии на эту неделю.

В настоящее время он встречается с Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что перед этим еврокомиссар встретился с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.

Как сообщает Правительственный портал, еврокомиссар Хан отметил, что продолжать реформы действительно нужно. "Мы видим хорошие результаты преобразований", – отметил чиновник и добавил, что продолжение работы по реализации антикоррупционных инициатив и обновления системы судопроизводства – это очень важно.

"Хочу также отметить организацию и проведение президентской избирательной кампании в Украине. Это само по себе уже ценно, и этим Украина может гордиться", – добавил еврокомиссар.

По данным ЕП, 8 мая еврокомиссар Хан встретится в Киеве с главой МИД Канады Христей Фриланд.

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Темы: Зеленский ЕС


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