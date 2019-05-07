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Новоизбранная глава Антикорсуду задекларировала кредит в "Привате" и десятки участков

Вторник, 7 мая 2019, 19:53
Новоизбранная глава Антикорсуду задекларировала кредит в Привате и десятки участков

Новоизбранная глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич за 2018 на своей прежней работе заработала почти 250 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация из ее электронной декларации.

В 2018 она взяла кредит в ПриватБанке на чуть более 203 000 гривен.

Родители руководительницы ВАКСа – пенсионеры, а вот муж Михаил занимается бизнесом. Его компания ООО "Энергетическая альтернатива" ведет деятельность в сферах аграрной, строительной и торговой.

За прошлый год Михаил Танасевич получил почти 1,1 миллиона гривен прибыли и еще 360 000 ему вернули должники.

Супруги владеют квартирой на 56,7 кв м и двумя участками на 10 и 12 соток в Харькове. Кроме того Танасевич имеют в собственности или пользовании более 20 крупных участков земли в Запорожской и Харьковской области.

В 2015 они купили 6 участков по 2 га в селе Солнечное Запорожской области, а в 2018-м докупили еще 10 участков по 2 га. Кроме того, они имеют в пользовании еще два участка там же, суммарной площадью 6 гектаров.

В Бражковке Харьковской области супругов Танасевич пользуются еще четырьмя участками земли суммарной площадью 16 гектаров.

Целевое назначение описанных земель не указывается в декларации, но поскольку фирма мужа руководительницы ВАКС вправе заниматься сельскохозяйственной деятельностью, то это могут быть именно агроугодья.

Танасевич не указала никаких наличных средств.

Украинская правда
Темы: судкоррупцияАнтикоррупционный суд
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