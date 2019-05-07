Первой бой Усика в супертяжелом дивизионе отложили

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Вторник, 7 мая 2019, 23:48

Первый бой украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе откладывается на неопределенное время.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Новую дату его дебюта в супертяжелом весе вскоре сообщим", - написал Климас.

Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в поединке с Карлосом Такама.

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Темы: спорт


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