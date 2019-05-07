Первой бой Усика в супертяжелом дивизионе отложили
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Вторник, 7 мая 2019, 23:48
Первый бой украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе откладывается на неопределенное время.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил менеджер украинца Эгис Климас.
"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Новую дату его дебюта в супертяжелом весе вскоре сообщим", - написал Климас.
Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в поединке с Карлосом Такама.
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