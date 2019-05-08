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Двое учеников открыли огонь в школе Колорадо: есть жертвы

Среда, 8 мая 2019, 09:07

Двое школьников, вооруженные пистолетами, ворвались в научно-техническую школу Денвера, штат Колорадо, США, и открыли огонь, в результате чего один ученик погиб, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По словам шерифа округа Дуглас в пригороде Денвора Тони Сперлока, злоумышленники открыли огонь в двух разных классах.

"Два человека вошли в школу STEM, прошли глубоко внутрь школы и открыли стрельбу по студентам в двух отдельных местах", - сказал Сперлок.

В результате нападения 18-летний школьник погиб, еще несколько жертв стрельбы находятся в тяжелом и среднем состоянии в местных больницах и в хирургии.

По данным Colorado Public Radio, подозреваемые в стрельбе задержаны. Один из них 18-летний Девон Эриксон, другой – несовершеннолетний, его имя не называется.

Заместитель шерифа Холли Николсон-Клут рассказал, что полицейские прибыли в школу через две минуты после получения первой информации о стрельбе, в этот момент еще были слышны выстрелы.

"Быстрая реакция офицеров, прибывших в школу, помогла спасти жизни", - сказал Сперлок.

В школе STEM учатся более 1850 человек – отдетского сада до 12 класса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАжертвы
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