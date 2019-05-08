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В Украине официально появился День отца

Среда, 8 мая 2019, 16:19
В Украине официально появился День отца

Кабинет министров одобрил празднование ежегодно Дня отца.

Об этом говорится в указе от 8 мая на сайте правительства.

В соответствии с ним в День отца будут праздновать ежегодно в третье воскресенье июня.

"Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей", - говорится в указе.

Напомним, День матери в Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровпразднования
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