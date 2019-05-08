Новый посол США в Украине не назначен и не номинирован – СМИ

1522 просмотра
Среда, 8 мая 2019, 16:42

Посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник пока не назначен и не номинирован.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в колонке The Washington Post со ссылкой на копию внутреннего сообщения Госдепа.

"Мы ожидаем назначения временно поверенного в делах США в Украине на долгий срок, до времени назначения и утверждения нового руководителя Миссии", - говорится в сообщении, которое получили сотрудники Посольства США в Украине.

В переходный период Джозеф Пеннингтон продолжит выполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине, говорится в материале.

Автор, Джош Рогин, приводит различные заявления представителей правительства США, сделанные неофициально. Представитель Госдепа сказал, что "Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую службу в Киеве в 2019 году, как и планировалось". Еще один чиновник администрации сказал, что посол ранее планировала поехать в начале июля, и поэтому ее отъезд в мае означает изменение планов.

Иной чиновник отметил, что Йованович предложили остаться до июля, но она решила уехать раньше.

Посла США отзывают, после того, как она стала "целью политических нападок" в консервативных американских СМИ, говорится в материале.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома.

Читайте также: "Луценко против Америки: почему "атака" на посла США повредит самой Украины".

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США международные отношения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Госсекретарь США прибыл в Британию на фоне иранских ядерных угроз 8 мая 2019, 16:31
Заместитель помощника госсекретаря США встретился с Зеленским 8 мая 2019, 15:12
Двое учеников открыли огонь в школе Колорадо: есть жертвы 8 мая 2019, 09:07
Все новости
Главные новости
Зеленский опубликовал фото со связной УПА и военным СССР
9 мая половину страны зальют дожди, на остальной будет солнечно
Украинцев, которые получили паспорта РФ, хотят лишить пенсии и пособия
Кабмин назначил нового руководителя налоговой
Все новости
Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

психология

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Instagram дня

Умные иллюстрации из обычных ежедневных предметов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів