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Новый посол США в Украине не назначен и не номинирован – СМИ

Среда, 8 мая 2019, 16:42

Посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник пока не назначен и не номинирован.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в колонке The Washington Post со ссылкой на копию внутреннего сообщения Госдепа.

"Мы ожидаем назначения временно поверенного в делах США в Украине на долгий срок, до времени назначения и утверждения нового руководителя Миссии", - говорится в сообщении, которое получили сотрудники Посольства США в Украине.

В переходный период Джозеф Пеннингтон продолжит выполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине, говорится в материале.

Автор, Джош Рогин, приводит различные заявления представителей правительства США, сделанные неофициально. Представитель Госдепа сказал, что "Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую службу в Киеве в 2019 году, как и планировалось". Еще один чиновник администрации сказал, что посол ранее планировала поехать в начале июля, и поэтому ее отъезд в мае означает изменение планов.

Иной чиновник отметил, что Йованович предложили остаться до июля, но она решила уехать раньше.

Посла США отзывают, после того, как она стала "целью политических нападок" в консервативных американских СМИ, говорится в материале.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома.

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Европейская правда

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Темы: СШАмеждународные отношения
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