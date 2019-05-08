Зеленский опубликовал фото со связной УПА и военным СССР

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Среда, 8 мая 2019, 16:59

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения пожелал украинцам мира, залогом которого станет единство украинцев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию, на которой стоит со связной Украинской повстанческой армии и капитаном морской пехоты ВМФ СССР.

"Иван Аникейович Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука - Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе", - рассказал Зеленский о мужчине.

"Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера", - добавил он.

Зеленский написал, что в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

"Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев", - добавил он.

Напомним:

  • С 2015 года 8 мая в Украине отмечают День памяти жертв второй мировой войны, и примирение между странами-участниками Второй мировой войны. При этом выходным днем остается 9 мая - День победы, который праздновался до этого.

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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