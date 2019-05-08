"Самопомич" покидают еще 5 нардепов

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Среда, 8 мая 2019, 20:46

Народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко решили выйти из партии "Объединение "Самопомич".

Об этом сообщили в Facebook лидер политсилы, мэр Львова Андрей Садовый и одна из депутатов.

"Встретились с группой депутатов от "Самопмочи" - Еленой Сотник, Викторией Войцицкой, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. По скайпу присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов", - пишет Садовый.

 

По его словам, на встрече они договорились, что до конца каденции депутаты все же останутся во фракции "Самопомич" в Верховной Раде.

"Договорились сотрудничать в любых форматах, к которым нас приведет будущее. Спасибо за сотрудничество и удачи!"- резюмирует лидер партии.

В то же время одна из пяти нардепов - Виктория Войцицкая - объяснила причины такого решения.

По ее словам, большинство членов фракции "Самопомич" в течение года многократно встречались с руководством партии касательно проблемных вопросов, но безрезультатно.

"В частности, об отсутствии прозрачных процессов и принятий решений в партии, об утрате идеологического базиса, о переходе на популизм ради удержания политического рейтинга и отсутствии четкой стратегии для Украины и желания стать действительно общеукраинской партией", - приводит примеры депутат.

"К сожалению, ни одно из предложенных предложений по урегулированию вызовов и внедрению стратегии развития политической силы не было реализовано, ни одна из договоренностей не выполнена", - отмечает она.

Войцицкая отметила, что на данном этапе "наше видение пути для защиты будущего украинцев кардинально отличается от позиции партии".

"Поэтому политические пути расходятся, что не исключает плодотворного сотрудничества в других форматах и нашего пребывания во фракции" Самопомощь "до завершения полномочий, которые нам делегировали люди", - добавила она.

Украинская правда

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Темы: Самопомич Верховная Рада Садовый


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