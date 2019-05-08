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В Госдепе оценили реакцию Зеленского на паспортный указ Путина

Среда, 8 мая 2019, 22:03
В Госдепе оценили реакцию Зеленского на паспортный указ Путина

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал "очень спокойно и с юмором" на решение РФ выдавать паспорта украинцам на оккупированных территориях Донбасса, и в США надеются, что это поможет процессу урегулирования ситуации.

Об этом русской службе BBC заявил cпецпредставник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены и рассматриваем это (решение России - Ред.) как провокацию, которая точно противоречит плану по реинтеграции этих территорий обратно в Украину, как сказано в Минских соглашениях. Необходимо же вести разговор о выполнении этих соглашений. Я думаю, президент Зеленский хорошо дал это понять", - отметил он.

"Очевидно, что жить бедно в России - не так уж много людей на Донбассе, которые именно так себе представляют рай. И поэтому я не думаю, что стоит ожидать массового переселения людей из Украины в Россию.

Зеленский отреагировал очень спокойно и с юмором. И я надеюсь, что это остудит эту проблему, чтобы мы могли вернуться к разговору о фактической реализации соглашений, которые уже действуют и которые потребуют вывода иностранных сил, разоружения незаконных формирований и осуществления шагов как для прекращения огня - таких как вывод тяжелого вооружения, так и шагов в политической сфере. И все это впоследствии приведет к восстановлению международно признанной границы", - пояснил Волкер.

Ранее Германия и Франция, США, а также Евросоюз осудили шаг России.

Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение ставит  целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине после выборов.

Темы: ЗеленскийПутинСШАРосcия
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