Детективы НАБУ из дела Гладковского отделались предупреждением и выговором
Национальное антикоррупционное бюро привлекло к дисциплинарной ответственности двух детективов главного подразделения НАБУ, которых уличили в препятствовании деятельности адвоката.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
К одному из них, который является руководителем отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Другому детективу этого же отдела объявлен выговор.
"Также к дисциплинарной ответственности привлечен работника управления специальных операций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие приказы директор Нацбюро Артем Сытник подписал 3-6 мая.
В НАБУ рассказали, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года. После этого бюро провело служебное расследование и дисциплинарная комиссия определила вид наказания.
"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил Сытник.
Напомним:
- Ранее Национальное антикоррупционное бюро заявило, что завершило служебное расследование относительно возможной причастности своих сотрудников к коррупции в оборонной сфере.
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- НАБУ начало служебное расследование и отстранило детективов, о которых говорилось в материале журналистов.
- Кроме того, в НАБУ сказали, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
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