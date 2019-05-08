Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ вынесло предупреждение и выговор детективам за препятствование адвокату

Среда, 8 мая 2019, 22:53

Национальное антикоррупционное бюро привлекло к дисциплинарной ответственности двух детективов главного подразделения НАБУ, которых уличили в препятствовании деятельности адвоката.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

К одному из них, который является руководителем отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Другому детективу этого же отдела объявлен выговор.

"Также к дисциплинарной ответственности привлечен работника управления специальных операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие приказы директор Нацбюро Артем Сытник подписал 3-6 мая.

В НАБУ рассказали, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года. После этого бюро провело служебное расследование и дисциплинарная комиссия определила вид наказания.

"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил Сытник.

Как сообщала "Ассоциация юристов Украины", конфликт между работниками НАБУ и адвокатом компании VB Partners Денисом Шкаровским произошел 25 января во время обыска у свидетеля в одном из расследуемых дел.

Тогда у адвоката отобрали телефон, на который он снимал видео проведения обыска сотрудниками НАБУ.

Изначально новость УП имела заголовок "Детективы НАБУ по делу Гладковского отделались предупреждением и выговором". Позже выяснилось, что данное дело не касается Укроборонпрома. Приносим извинения за неточность.

Украинская правда
Темы: НАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
НАБУ
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: