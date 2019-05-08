Национальное антикоррупционное бюро привлекло к дисциплинарной ответственности двух детективов главного подразделения НАБУ, которых уличили в препятствовании деятельности адвоката.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

К одному из них, который является руководителем отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Другому детективу этого же отдела объявлен выговор.

"Также к дисциплинарной ответственности привлечен работника управления специальных операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие приказы директор Нацбюро Артем Сытник подписал 3-6 мая.

В НАБУ рассказали, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года. После этого бюро провело служебное расследование и дисциплинарная комиссия определила вид наказания.

"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил Сытник.

Как сообщала "Ассоциация юристов Украины", конфликт между работниками НАБУ и адвокатом компании VB Partners Денисом Шкаровским произошел 25 января во время обыска у свидетеля в одном из расследуемых дел.

Тогда у адвоката отобрали телефон, на который он снимал видео проведения обыска сотрудниками НАБУ.

Изначально новость УП имела заголовок "Детективы НАБУ по делу Гладковского отделались предупреждением и выговором". Позже выяснилось, что данное дело не касается Укроборонпрома. Приносим извинения за неточность.