Детективы НАБУ из дела Гладковского отделались предупреждением и выговором

3311 просмотров
Среда, 8 мая 2019, 22:53

Национальное антикоррупционное бюро привлекло к дисциплинарной ответственности двух детективов главного подразделения НАБУ, которых уличили в препятствовании деятельности адвоката.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

К одному из них, который является руководителем отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Другому детективу этого же отдела объявлен выговор.

"Также к дисциплинарной ответственности привлечен работника управления специальных операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие приказы директор Нацбюро Артем Сытник подписал 3-6 мая.

В НАБУ рассказали, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года. После этого бюро провело служебное расследование и дисциплинарная комиссия определила вид наказания.

"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил Сытник.

Напомним:

  • Ранее Национальное антикоррупционное бюро заявило, что завершило служебное расследование относительно возможной причастности своих сотрудников к коррупции в оборонной сфере.
  • Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • НАБУ начало служебное расследование и отстранило детективов, о которых говорилось в материале журналистов.
  • Кроме того, в НАБУ сказали, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Парубий попросился на допрос в САП из-за дела против Рады 8 мая 2019, 20:11
Генпрокуратура зовет директора НАБУ на допрос 7 мая 2019, 17:03
НАБУ завершило расследование фактов кражи 93 миллионов "Укрзализныци" 7 мая 2019, 12:38
Все новости
Главные новости
В Госдепе оценили реакцию Зеленского на паспортный указ Путина
"Самопомич" покидают еще 5 нардепов
Боевики сосредоточили огонь на востоке зоны ООС, погиб боец
Зеленский опубликовал фото со связной УПА и военным СССР
Все новости
тест

Насколько хорошо вы знаете котов?

Культура

Какова современная украинская керамика

психология

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Поиск по сайту
Архив
Весь архів