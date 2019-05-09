Порошенко: Остаюсь в политике, чтобы защитить евроатлантический курс Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что после завершения президентской каденции остается в политике для защиты европейского и евроатлантического курса Украины.

Об этом он рассказал во время выступления на акции "Первая минута мира", сообщает Укринформ.

"В том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как вскоре сложу полномочия президента Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, ЕС и НАТО залогом единства и безопасности на нашем континенте, а также является гарантией национальной безопасности Украины и безопасности каждого украинского гражданина.

"В европейской цивилизации мы видим корни своей идентичности. Цель путинского контроля над историей откровенно провозглашена. Он хочет восстановить российскую империю и растворить украинский в" едином народе ", как будто в серной кислоте", -подчеркнул президент.