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Порошенко: Остаюсь в политике, чтобы защитить евроатлантический курс Украины

Четверг, 9 мая 2019, 01:26

Президент Петр Порошенко заявил, что после завершения президентской каденции остается в политике для защиты европейского и евроатлантического курса Украины.

Об этом он рассказал во время выступления на акции "Первая минута мира", сообщает Укринформ.

"В том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как вскоре сложу полномочия президента Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, ЕС и НАТО залогом единства и безопасности на нашем континенте, а также является гарантией национальной безопасности Украины и безопасности каждого украинского гражданина.

"В европейской цивилизации мы видим корни своей идентичности. Цель путинского контроля над историей откровенно провозглашена. Он хочет восстановить российскую империю и растворить украинский в" едином народе ", как будто в серной кислоте", -подчеркнул президент.

Темы: Порошенко
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