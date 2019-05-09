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Помпео: Nord Stream 2 не должен быть достроен

Четверг, 9 мая 2019, 02:28

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что российский проект по строительству газопровода "Северный поток-2" не должен быть завершен.

Об этом пишет Reuters.

Помпео прибыл в Лондон для переговоров с Мэй и министром иностранных дел Джереми Хантом за месяц до того, как президент США Дональд Трамп совершит официальный государственный визит в Великобританию.

"Он сказал, что нельзя допустить продолжения осуществления российского проекта Nord Stream 2, проекта строительства газопровода из России в Германию", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".
  • Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Европейской комиссией и подлежать строгим условиям.
  • Nord Stream 2 утверждает, что имеет право на исключение, которые применяется к трубопроводам, которые уже "завершены". Ожидается, что новый закон вступит в силу этим летом.
  • Представитель Комиссии сказал: "Трубопровод должен быть готов к коммерческой эксплуатации на дату вступления в силу измененной директивы, чтобы рассматривать его как существующий трубопровод согласно новому законодательству. Сомнительно, что "Северный поток-2" действовать до вступления в силу измененной директивы".
  • Nord Stream 2 заявила, что уже инвестировала более 5,8 млрд евро в планирование и строительство проекта в 10 млрд евро.
  • Она уже проложила более 1000 километров трубопровода, но все еще требует разрешения Дании.
  • В Еврокомиссии также заявляли, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

Темы: газСШАЕСВеликобритания
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