Помпео: Nord Stream 2 не должен быть достроен

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что российский проект по строительству газопровода "Северный поток-2" не должен быть завершен.

Об этом пишет Reuters.

Помпео прибыл в Лондон для переговоров с Мэй и министром иностранных дел Джереми Хантом за месяц до того, как президент США Дональд Трамп совершит официальный государственный визит в Великобританию.

"Он сказал, что нельзя допустить продолжения осуществления российского проекта Nord Stream 2, проекта строительства газопровода из России в Германию", - говорится в сообщении.

Напомним: