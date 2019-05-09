Отчет НБУ: ограничения на валютном рынке будут постепенно отменяться

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Четверг, 9 мая 2019, 03:58

Имеющиеся на сегодня меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности. В то же время Национальный банк и в дальнейшем будет продолжать постепенную либерализацию валютного рынка.

Об этом говорится в Отчете Национального банка о введении мер защиты, подготовленного в соответствии с требованиями Закона Украины "О валюте и валютных операциях" для отчетности перед обществом о процессе движения к полной свободе проведения валютных операций, сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ отметили, что все ограничения, которые до сих пор сохраняются на валютном рынке, были введены до 2016 года. Этому предшествовали накопления существенных макроэкономических дисбалансов на протяжении 2010-2013 годов, аннексия Россией Крыма и развертывания военного конфликта на Востоке в 2014-2015 годах и внедрение торговых ограничений со стороны РФ.

Эти события стали причиной нескольких волн значительной девальвации гривны с одновременным повышением спроса на иностранную валюту и углублением ее дефицита в течение 2014-2015 годов. Для восстановления макрофинансовой стабильности Национальный банк расширил перечень мер защиты на валютном рынке, направленных на предотвращение оттока капитала, стабилизации спроса на иностранную валюту и валютных поступлений.

"Введение этих мер позволило восстановить экономическое развитие государства. В течение 2016-2018 годов ВВП Украины устойчиво рос. Потребительская инфляция сократилась с 43,3% на конец 2015 года до 9,8% на конец 2018 года. Международные резервы за этот период существенно выросли и удерживаются на уровне более 20 млрд долл. США ", - говорится в сообщении НБУ.

В то же время, несмотря на улучшение основных экономических показателей и стабилизации финансовой системы, определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются, поэтому, указывают в НБУ, продление части мер защиты на валютном рынке необходимо.

"Курс на дальнейшую либерализацию валютного рынка является безальтернативным. Наша конечная цель - свободное движение капитала без каких-либо валютных ограничений", - говорится в отчете.

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Темы: НБУ валюта


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