Под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями автобусы

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Четверг, 9 мая 2019, 10:35

В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса.

Как сообщает полиция области, хулиганские действия произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе Кривой Рог - Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из г. Кривой Рог в г. Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовые и задние стекла", - сообщили в полиции.

 
Фото пресс-службы "Оппозиционного блока"

Проводится опрос свидетелей происшествия и установление лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон", - говорится в сообщении.

 

В то же время, пресс-служба "Оппозиционного блока" сообщила, что под Кривом Рогом возле села Широкое неизвестные в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы.

Украинская правда

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Темы: Кривой Рог полиция День Победы


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