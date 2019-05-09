Под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями автобусы

В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса.

Как сообщает полиция области, хулиганские действия произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе Кривой Рог - Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из г. Кривой Рог в г. Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовые и задние стекла", - сообщили в полиции.

Фото пресс-службы "Оппозиционного блока"

Проводится опрос свидетелей происшествия и установление лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон", - говорится в сообщении.

В то же время, пресс-служба "Оппозиционного блока" сообщила, что под Кривом Рогом возле села Широкое неизвестные в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы.