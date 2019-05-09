Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями автобусы

Четверг, 9 мая 2019, 10:35

В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса.

Как сообщает полиция области, хулиганские действия произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе Кривой Рог - Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из г. Кривой Рог в г. Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовые и задние стекла", - сообщили в полиции.

 
Фото пресс-службы "Оппозиционного блока"

Проводится опрос свидетелей происшествия и установление лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон", - говорится в сообщении.

 

В то же время, пресс-служба "Оппозиционного блока" сообщила, что под Кривом Рогом возле села Широкое неизвестные в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы.

Украинская правда
Темы: Кривой РогполицияДень Победы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Кривой Рог
Вражеская атака: на Днепропетровщине ПВО сбила 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: