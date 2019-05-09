В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"

8994 просмотра
Четверг, 9 мая 2019, 10:58
Liga.net

В Киеве началась акция "Никто не забыт, ничто не забыто", которая является частью сети акций "Бессмертного полка".

Как сообщает "Громадське", по состоянию на 10:00 на акции собрались около 300-400 человек. Многие участники акции - пожилые люди, но есть и молодежь.

Сообщается, что на мероприятие пришли депутат Евгений Мураев и руководитель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. Позже присоединились депутат Юрий Бойко и лидер "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко.

 
liga.net

Одного участника акции пытались задержать за изображение георгиевской ленты на портрете, который мужчина нес в руках.

Обеспечивают правопорядок во время марша около 2 тысяч правоохранителей - примерно столько же, как в прошлом году.

В то же время, на Софийской площади в центре Киева проходит акция, организованная Радикальной партией Олега Ляшко по случаю Дня победы.

Как передает "Интерфакс-Украина", на Софийской площади собралось около 200 человек. Многие участники мероприятия пришли с фотографии украинских бойцов, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ.

В акции принимают участие народные депутаты из фракции Радикальной партии во главе с Ляшко.

Многие участники мероприятия держат украинские государственные флаги.

После небольшого митинга у памятника Богдану Хмельницкому участники акции проведут шествие к Аллее Героев Небесной Сотни.

Как сообщает полиция Киева, в четверг в столице запланировано проведение нескольких акций, посвященных Дню победы.

"Согласно заявке, в мероприятиях примут участие около 10 тысяч граждан. Массовые акции пройдут в центральной части Киева на Софийской площади и возле станции метро Арсенальная", - говорится в сообщении.

Правопорядок будут обеспечивать около двух тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

"Перед началом акций взрывотехники и кинологи обследовали все места проведения массовых мероприятий, а возле станции метро "Арсенальная" действует особый пропускной режим: полицейские проводят поверхностный осмотр граждан, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он также обратил внимание граждан на запрет использования символики тоталитарных режимов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: День Победы Киев акции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями автобусы 9 мая 2019, 10:35
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе 9 мая 2019, 10:11
Великая Неотечественная 8 мая 2018, 07:00
Все новости
Главные новости
Центр Киева перекрыт, много полиции
Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины
В Госдепе оценили реакцию Зеленского на паспортный указ Путина
"Самопомич" покидают еще 5 нардепов
Все новости
здоровье

Как правильно ухаживать за ногтями

здоровье

Как похудеть в руках: 9 советов, чтобы избавиться от лишнего жира

исследование

Искусственный интеллект может обнаружить депрессию и тревожность у детей с точностью до 80%

Поиск по сайту
Архив
Весь архів