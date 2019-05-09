Зеленский: Никто не имеет права приватизировать победу
Новоизбранный президент Владимир Зеленский подчеркивает, что никто не имеет права приватизировать победу во Второй мировой войне.
Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.
"Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу – огромен. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев", - подчеркнул Зеленский.
Он сообщил, что в этот день находится в Кривом Роге на могиле своего дедушки Семена Зеленского, который прошел всю войну.
"Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарения за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - добавил победитель выборов.
Напомним:
- В декабре 2010 года президент России Владимир Путин заявил, что победа во Второй мировой войне могла быть получена и без участия Украины.
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