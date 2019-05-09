Зеленский: Никто не имеет права приватизировать победу

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Четверг, 9 мая 2019, 11:57
Володимир Зеленський/Facebook

Новоизбранный президент Владимир Зеленский подчеркивает, что никто не имеет права приватизировать победу во Второй мировой войне.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу – огромен. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что в этот день находится в Кривом Роге на могиле своего дедушки Семена Зеленского, который прошел всю войну.

"Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарения за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - добавил победитель выборов.

Напомним:

  • В декабре 2010 года президент России Владимир Путин заявил, что победа во Второй мировой войне могла быть получена и без участия Украины.

Украинская правда

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Темы: Зеленский День Победы


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