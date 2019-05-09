Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского хотят списать ФОПам 7 млрд долгов по ЕСВ

Четверг, 9 мая 2019, 13:10

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского хотят списать более 7 млрд грн долгов ФОПов по ЕСВ, накопившиеся с 2016 года.

Как сообщил "НВ Бизнес" Данил Гетманцев, отвечающий за экономическое и налоговое направление в команде Зеленского, ФОПам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.

"Значительная часть этих ФОПов – спящие. Проблема введения "подушного налога" на ФОП в 2016-м состояла в том, что многим пришлось закрыться без какого-либо переходного периода, даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно", - объяснил проблему Гетманцев.

Он отметил, что этот вопрос еще должен пройти общественное обсуждение, после чего будет  разработан окончательный вариант соответствующего проекта закона.

По словам Гетманцева, несмотря на то, что ЕСВ уменьшили почти вдвое, был введен обязательный минимальный платеж для каждого ФОПа, независимо от того работал он или нет.

"Есть много людей, которые реально не осуществляли деятельность. Есть те, кто регистрировал ФОПы еще в 14-15 годах и забыл про них, им все это время никто ничего не говорил, сейчас же по истечению трех лет, когда уже проходят сроки давности по этим начислениям, о них вспоминают и отправляют налоговые уведомления, и реально ничего сделать нельзя, потому что действительно по закону они должны платить. Нам кажется, что неправильно платить налог за ту деятельность, которая не осуществлялась", - сказал Гетманцев.

Темы: Зеленскийбизнесналоги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: