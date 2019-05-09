Глава СБУ стал "героем" и получил от Порошенко "Золотую звезду"

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Четверг, 9 мая 2019, 18:17

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание "Герой Украины".

Соответствующий указ, подписанный президентом 9 мая, обнародован на официальном сайте главы государства.

Также Грицак удостоен ордена "Золотая Звезда".

Глава СБУ награжден "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", отмечается в документе.

Украинская правда

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Темы: СБУ Порошенко награды


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