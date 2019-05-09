Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава СБУ стал "героем" и получил от Порошенко "Золотую звезду"

Четверг, 9 мая 2019, 18:17
Глава СБУ стал героем и получил от Порошенко Золотую звезду

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание "Герой Украины".

Соответствующий указ, подписанный президентом 9 мая, обнародован на официальном сайте главы государства.

Также Грицак удостоен ордена "Золотая Звезда".

Глава СБУ награжден "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", отмечается в документе.

Кроме того, глава государства посмертно присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства Дмитрию Гончаренко и полковнику Андрею Соколенко

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУПорошенконаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: