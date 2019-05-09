Политзаключенного Кольченко на майские праздники отправили в ШИЗО
Украинского политзаключенного Александра Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным "усилением режима".
Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, пишет "Укринформ".
По словам правозащитницы, "правила" в российских тюрьмах предусматривают ужесточение режима в связи с праздничными днями. При этом всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, "убирают из зоны в профилактических целях".
"9 мая Саша Кольченко традиционно отбывает срок в СИЗО, как каждый" красный день "календаря. Вроде, завтра, 10 мая, его собираются выпустить. Узнаем, очевидно, 13 мая, когда к нему должен попасть наш адвокат", - сообщила Щур.
Напомним,
- Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
- Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
- Кольченко удерживают в исправительной колонии №6 в российском г.Копейск.
- В январе 2019 года Европейский суд по правам человека вернул приоритетный порядок рассмотрения дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.
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