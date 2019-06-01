Стрельба в США: не менее 11 погибших

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы в одном из муниципальных центров города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США). Нападавшего ликвидировали.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Еще 6 человек получили ранения и были госпитализированы, часть из них - в тяжелом состоянии.

Отмечатся, что к расследованию дела подключилась ФБР.

В здании, где произошла стрельба, находилось городское управление строительства и департамент коммунальных и общественных работ.

По словам начальника полиции Джеймса Червера, нападавший стрелял "без разбора". Его мотивы неизвестны.

"Нападавшиий, который был работником коммунальных служб, также мертв. В результате перестрелки один полицейский получил ранение", - заявил он.