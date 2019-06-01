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Климкин рассказал о переговорах с Вакарчуком: Финальных решений нет

Суббота, 1 июня 2019, 03:48

Министр иностранных дел Павел Климкин вел переговоры о присоединении к партии "Голос" с ее лидером Святославом Вакарчуком, однако ни к каким решениям они не пришли.

Об этом Климкин рассказал в эфире "Радио НВ".

"Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений касательно этого нет", - сказал глава МИД.

Климкин отметил, что не имел отношения к партии "Блок Петра Порошенко" и не собирался туда поступать.

"Я ушел в отставку, потому что просто лично считаю, что это правильно, что это - элемент европейской политической культуры, не важно, что ее в Украине нет.

Если в США или Франции меняется президент, его команда тоже не остается. Я это решение принял много месяцев назад. Я бы это сделал независимо от результатов выборов, но я не хотел об этом публчно объявлять", - сказал он.

По словам министра, он намерен идти в политику, имея "амбиции что-то здесь изменить".

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто разговариваю и ищу реальную команду", - рассказал Климкин.

Напомним:

  • 17 мая Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.
  • Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинВакарчук
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