Климкин рассказал о переговорах с Вакарчуком: Финальных решений нет

Министр иностранных дел Павел Климкин вел переговоры о присоединении к партии "Голос" с ее лидером Святославом Вакарчуком, однако ни к каким решениям они не пришли.

Об этом Климкин рассказал в эфире "Радио НВ".

"Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений касательно этого нет", - сказал глава МИД.

Климкин отметил, что не имел отношения к партии "Блок Петра Порошенко" и не собирался туда поступать.

"Я ушел в отставку, потому что просто лично считаю, что это правильно, что это - элемент европейской политической культуры, не важно, что ее в Украине нет.

Если в США или Франции меняется президент, его команда тоже не остается. Я это решение принял много месяцев назад. Я бы это сделал независимо от результатов выборов, но я не хотел об этом публчно объявлять", - сказал он.

По словам министра, он намерен идти в политику, имея "амбиции что-то здесь изменить".

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто разговариваю и ищу реальную команду", - рассказал Климкин.

Напомним: