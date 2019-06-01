В России - взрыв на заводе по производству авиабомб, есть пострадавшие

В российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в результате серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл" пострадали 19 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных властей.

По информации регионального управления Минздрава, большинство пострадавших получили "осколочные ранения легкой и средней степени тяжести".

Один из цехов завода площадью 110 кв.м. полностью разрушен.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщает, что в цеху, где произошел взрыв, производились фугасные авиабомбы и компоненты для них, боеприпасы хранились в том же помещении.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется, сообщил представитель экстренных служб региона.

По сообщениям очевидцев, в радиусе нескольких километров взрывной волной вынесло стекла в окнах домов.

"Эпицентр взрыва был в цеху по производству полимеров, также там хранились готовые авиационные бомбы. Здесь производят одну из самых мощных авиабомб ФАБ-500. В цехах бушует огонь. Охрана завода отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей на "закрытый объект", - сообщает "Шаден" в Твиттере.

По данным СМИ, количество пострадавших при взрывах на заводе "Кристал" в Дзержинске увеличилось до 27 человек, большинство из них – жители окрестных домов, пострадавшие от осколков выбитых стекол.

Количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристал» в Дзержинске увеличилось до 27 человек, большинство из них – жители окрестных домов, пострадавшие от осколков выбитых стёкол. pic.twitter.com/x7yhVanmBT — Шаден (@ShadenFM) 1 червня 2019 р.

Сотрудники службы безопасности завода оцепили территорию предприятия, Роспотребнадзор организовал исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов.