Полицейские могли стрелять в голову 5-летнему мальчику - ГБР

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Суббота, 1 июня 2019, 18:28

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информация 31 мая в реанимационное отделение КНС "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Работники полиции утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы. Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 м. обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки", - говорится в сообщении.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области", - заявили в ГБР.

Следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

"Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, полиция Киевской области в субботу утром сообщила, что полицейские проводят расследование по факту ранения 5-летнего мальчика.

"Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что у ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.

Позже в полиции сообщили, что "принятыми мерами следователей и оперативных работников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела".

Украинская правда

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Темы: ГБР полиция Киевская область


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