Помпео и Меркель обсудили поддержку Украины – Госдеп
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Суббота, 1 июня 2019, 20:27
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России.
Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Отмечается, что встреча состоялась 31 мая.
"Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России", - говорится в сообщении.
Меркель и Помпео обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.
Украинская правда
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