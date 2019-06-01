Помпео и Меркель обсудили поддержку Украины – Госдеп

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России.

Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Morgan Ortagus/Twitter

Отмечается, что встреча состоялась 31 мая.

"Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России", - говорится в сообщении.

Меркель и Помпео обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.