МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков

МИД Украины обратился к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН относительно украинских моряков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в Twitter.

Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 червня 2019 р.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", - написал он.

"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - добавил Климкин.

Читайте также: "5 ответов о проигрыше России в трибунале ООН

Напомним: