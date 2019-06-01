МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков

МИД Украины обратился к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН относительно украинских моряков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в Twitter.

Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації.