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МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков

Суббота, 1 июня 2019, 22:08
МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков

МИД Украины обратился к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН относительно украинских моряков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в Twitter.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", - написал он.

"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - добавил Климкин.

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Напомним:

  • 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину. Суд также требует от России освободить три задержанных украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".
  • МИД РФ выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

Украинская правда
Темы: КлимкинМИДморякиРосcияООН
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