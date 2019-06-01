МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков
МИД Украины обратился к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН относительно украинских моряков.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в Twitter.
Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 червня 2019 р.
"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", - написал он.
"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - добавил Климкин.
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Напомним:
- 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину. Суд также требует от России освободить три задержанных украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".
- МИД РФ выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.