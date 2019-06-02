Джошуа сенсационно лишился трех чемпионских поясов: проиграл мексиканцу
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Воскресенье, 2 июня 2019, 10:39
Энтони Джошуа лишился трех чемпионских поясов - WBO, WBC и IBF: в 7 раунде чемпиона отправил в нокаут мексиканец Энди Руис.
Бой проходил в Нью-Йорке в Madison Sqare Gаrden и стал дебютным для британца в США, пишет ISport.
В третьем раунде оба боксера побывали в нокдауне, а в седьмом Джошуа снова оказался в нокдауне дважды.
Чемпион хотел продолжать бой, но судья завершил поединок.
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