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Матиос собирает силовиков из-за видео об оккупации Румынией Буковины

Воскресенье, 2 июня 2019, 19:38
Анатолий Матиос
Liga.net

Главный военный прокурор Анатолий Матиос проведет совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ и ГУР, Службы внешней разведки и СБУ по поводу провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины в 2022 году.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", - отметил Матиос.

Он также сообщил, что во вторник проведет совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ.

"Все получат законные поручения в рамках уголовного производства", - добавил прокурор.

Пост Матиоса стал реакцией на публикацию сайта "Информационное сопротивление" о том, что на днях на видеохостинг YouTube было залито любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.

Согласно видео, катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.

Украинская правда

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