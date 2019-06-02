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Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Воскресенье, 2 июня 2019, 23:34

В понедельник Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль в Facebook.

Она напомнила, что иск от 2017 года касается применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

 
Lana Zerkal/Facebook

"В 10 утра суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль.

Она добавила, что большинство украинских материалов будет обнародован на сайте суда уже в понедельник.

"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", - отметила замминистра.

По ее словам, в МИД морально готовы к очередной порции российской пропаганды во время выступления представителей РФ в понедельник.

"Несмотря на то, что наша делегация намного меньше российской, она состоит из проверенных временем представителей МИД, СБУ, ГПУ, которые непосредственно расследуют дела о катастрофе МН17, террористических актах в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечивающих предоставление международно-правовой помощи и участвовавших во всех переговорах с русскими по этим вопросам", - написала Зеркаль.

Напомним:

  • Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года.
  • В апреле 2017 Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказывая России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа, обеспечить доступ к образованию на украинском языке, и не обострять спор.
  • Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в суд ООН в сентябре 2018 года.
  • 14 января 2019 года Украина передала в Международный суд ООН письменные замечания и позицию в ответ на возражения России об отсутствии у Суда ООН юрисдикции рассматривать межгосударственный спор.

Украинская правда
Темы: ООНРосcиясуд
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