США будут проверять соцсети претендентов на визу
Почти все претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, адреса электронной почты и телефонные номера за последние 5 лет.
Об этом сообщает AP со ссылкой на постановление Госдепа США.
Отмечается, что новые требования были предложены еще в марте 2018 года, но Госдепартамент утвердил новые формы заявки на получение визы только сейчас.
"Национальная безопасность является нашим главным приоритетом при рассмотрении визовых заявлений, и каждый будущий путешественник и иммигрант в США проходит серьезную проверку безопасности.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы найти механизмы для совершенствования нашего процесса проверки, чтобы защитить граждан США, одновременно поддерживая законные поездки в Соединенные Штаты", - объяснили такое изменение правил в Госдепе.
"Раньше данные об аккаунтах в соцсетях, электронную почту и телефонные номера требовали только от тех лиц, которые проходили дополнительную проверку, например, из-за того, что ранее посещали территории, контролируемые террористическими группировками", - пишет АР.
Подчеркивается, что новые правила распространяются на всех претендентов, подающих заявки на туристические, студенческие, рабочие, или иммиграционные визы. Исключение - только для дипломатов и членов официальных делегаций.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua