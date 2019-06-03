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США будут проверять соцсети претендентов на визу

Понедельник, 3 июня 2019, 01:13

Почти все претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, адреса электронной почты и телефонные номера за последние 5 лет.

Об этом сообщает AP со ссылкой на постановление Госдепа США.

Отмечается, что новые требования были предложены еще в марте 2018 года, но Госдепартамент утвердил новые формы заявки на получение визы только сейчас.

"Национальная безопасность является нашим главным приоритетом при рассмотрении визовых заявлений, и каждый будущий путешественник и иммигрант в США проходит серьезную проверку безопасности.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы найти механизмы для совершенствования нашего процесса проверки, чтобы защитить граждан США, одновременно поддерживая законные поездки в Соединенные Штаты", - объяснили такое изменение правил в Госдепе.

"Раньше данные об аккаунтах в соцсетях, электронную почту и телефонные номера требовали только от тех лиц, которые проходили дополнительную проверку, например, из-за того, что ранее посещали территории, контролируемые террористическими группировками", - пишет АР.

Подчеркивается, что новые правила распространяются на всех претендентов, подающих заявки на туристические, студенческие, рабочие, или иммиграционные визы. Исключение - только для дипломатов и членов официальных делегаций.

Темы: СШАвизы
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