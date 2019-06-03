Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента

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Понедельник, 3 июня 2019, 02:03

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии не смогут добиться его отстранения от власти.

Об этом он написал в Twitter.

"Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем зайнятся!". - написал глава Белого дома.

"Никакого сговора (с Россией - ред.), никакого препятствования правосудию, ничего!", - подчеркнул Трамп, имея в виду результаты расследования спецпрокурора Мюллера.

Напомним:

  • Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
  • Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
  • Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
  • Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
  • Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

Украинская правда

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Темы: Трамп США


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