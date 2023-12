Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии не смогут добиться его отстранения от власти.

Об этом он написал в Twitter.

"Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем занятся!", - написал глава Белого дома.

NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, NO NOTHING! “What the Democrats are trying to do is the biggest sin in the impeachment business.” David Rivkin, Constitutional Scholar. Meantime, the Dems are getting nothing done in Congress. They are frozen stiff. Get back to work, much to do!