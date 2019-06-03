Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии не смогут добиться его отстранения от власти.
Об этом он написал в Twitter.
"Между тем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем зайнятся!". - написал глава Белого дома.
NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, NO NOTHING! “What the Democrats are trying to do is the biggest sin in the impeachment business.” David Rivkin, Constitutional Scholar. Meantime, the Dems are getting nothing done in Congress. They are frozen stiff. Get back to work, much to do!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 червня 2019 р.
"Никакого сговора (с Россией - ред.), никакого препятствования правосудию, ничего!", - подчеркнул Трамп, имея в виду результаты расследования спецпрокурора Мюллера.
Напомним:
- Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
- Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
- Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
- Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
- Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.
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