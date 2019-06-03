Boeing обнаружил почти 150 дефектных деталей на своих самолетах

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Понедельник, 3 июня 2019, 03:08

Совместная комиссия Федерального авиационного управления США (FAA) и компании Boeing обнаружила дефекты деталей на самолетах 737 NG и 737 MAX. Подчеркивается, что 148 некачественных деталей могут быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру.

Об этом пишет Reuters.

"Эти детали могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем нормативным требованиям прочности и долговечности.

Дефектные детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин, что может привести к повреждению самолета во время полета", - говорится в заявлении.

FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблеме с деталями, они должны быть заменены в кратчайшие сроки.

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Напомним:

  • 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
  • Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.
  • В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.
  • Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.
  • 12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
  • 13 марта Украина присоединилась к запрету.
  • 13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.
  • 19 апреля Boeing завершил испытания 737 MAX c обновленным ПО.

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Темы: авиа США


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