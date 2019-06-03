С начала года в Украине утонули более 270 человек - ГСЧС

В Украине с начала года на водоемах погибло 274 человека, среди них 25 детей.

Об этом 2 июня заявили в пресс-службе ГСЧС.

"Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей", - подчеркнули в ведомстве.

По данным ГСЧС, только в течение 30 мая погибли 5 человек.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали соблюдать элементарные правила безопасности, в частности: отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, никогда не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра и не разрешать им самостоятельно посещать местные ставки и реки.

Также в ведомстве призывают не заплывать далеко и никогда не плавать в одиночестве, особенно, если не уверен в своих силах; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.