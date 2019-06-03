НАПК проверило всех нардепов, но наказать нарушителей не может

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Понедельник, 3 июня 2019, 10:41

Нацагентство по предотвращению коррупции проверило всех народных депутатов VIII созыва на соблюдение требований антикоррупционных законов, но привлечь нарушителей к ответственности не может.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, агентство проверяло, нет ли у парламентариев конфликта интересов и совмещения с другими видами деятельности.

Агентство выявило 23 нарушителей.

В отношении депутатов-нарушителей составили 38 протоколов об административных правонарушениях (29 из-за конфликта интересов, 7 протоколов за нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности и по 1 протоколу за нарушение ограничений относительно получения подарков и невыполнение предписаний НАПК). 

 

Отмечается, что наибольшее количество протоколов составлено в отношении внефракционных народных избранников – 9 нарушителей.

Второе место занимают депутаты от фракций Партии "Блок Петра Порошенко" и политической партии "Народный фронт" – по 5 депутатов.

2 депутата-нарушителя нашли во фракции политической партии "Оппозиционный блок" и по одному депутату от радикальной партии Олега Ляшко и группы "Партия "Возрождение". 

 

Однако привлечь их к ответственности НАПК не сможет.

"Законодатель не установил механизмов привлечения народных депутатов к ответственности в связи с нарушением указанных требований антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки НАПК сейчас имеют только превентивную функцию.

"Большинство депутатов информирует агентство о передаче корпоративных прав, в частности тех, которые приобретены после избрания на должность", - пояснили в НАПК.

Украинская правда

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Темы: НАПК Верховная Рада коррупция


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