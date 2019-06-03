И.о. главы СБУ приглашает журналистов делиться компроматом

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Понедельник, 3 июня 2019, 12:22

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности главы на время отпуска Василия Грицака, призывает к сотрудничеству журналистов.

"Нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами. Поэтому хочу пригласить всех журналистов-разоблачителей к сотрудничеству", – отметил он на брифинге.

"Если у вас есть материалы о преступлениях, которые вы расследуете, пожалуйста, обращайтесь в Службу безопасности Украины. Мы будем их обрабатывать и информировать – в том числе, и с помощью вас, – общество о состоянии таких расследований", – заявил Баканов.

Он отметил, что если материалы будут не в подследственности СБУ, их будут отправлять в компетентные правоохранительные органы.

В частности, он призвал журналистов сообщать о фактах давления на малый и средний бизнес: "Эту практику просто нужно прекратить. Если вы имеете факты такого давления – обращайтесь, мы с удовольствием обработаем эти материалы".

"Давайте делать эти факты публичными. Когда есть публичность, уже трудно скрываться. Я думаю, что мы с вами будем коммуницировать и решать эти вопросы значительно быстрее", – сказал Баканов.

"Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может", – заявил он.

Украинская правда

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Темы: СБУ СМИ


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