Польша и Израиль опротестовали открытие нового памятника Шухевичу в Украине

Послы Польши и Израиля в Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу - главнокомандующему УПА.

Как сообщает "Европейская правда", письмо с протестом мэру Ивано-Франковская Руслану Марцинкиву в своем Twitter опубликовало посольство Польши в Украине.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу. Польский и израильский дипломаты выражают протест по поводу того, что мэр Марцинкив в своей речи назвал Шухевича "великой личностью" в присутствии школьников.

"Этим письмом мы выражаем протест в связи с вашим решением и хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителями, бабушкам и дедушкам, что Роман Шухевич несет личную ответственность за то, унесший жизни тысяч им подобных - пулями, пожарами, изнасилованиями, пытками и другими звериными методами - только потому, что они молились Богу на польском или иврите", - заявили послы.