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ФСБ теперь сможет читать переписку россиян в Tinder

Понедельник, 3 июня 2019, 15:55

Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса для романтических знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации.

Об этом сам Роскомнадзор сообщил 3 июня в своїм микроблоге Twitter.

Отмечется, что компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

"Роскомсвобода" отмечает, что внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России, после чего Роскомнадзор направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные.

Попадание в реестр организаторов распространения информации накладывает на интернет-сервис ряд обязательств: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.

Темы: РосcияФСБсоцсети
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