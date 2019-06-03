ФСБ теперь сможет читать переписку россиян в Tinder
Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса для романтических знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации.
Об этом сам Роскомнадзор сообщил 3 июня в своїм микроблоге Twitter.
Отмечется, что компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.
⚡ Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 3 червня 2019 р.
Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. #Роскомнадзор #Tinder pic.twitter.com/LPOGvruC2g
"Роскомсвобода" отмечает, что внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России, после чего Роскомнадзор направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные.
Попадание в реестр организаторов распространения информации накладывает на интернет-сервис ряд обязательств: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.
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