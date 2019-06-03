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Спор с Зеленским: Канал Порошенко купил квартиру семье шахтера

Понедельник, 3 июня 2019, 16:01
Спор с Зеленским: Канал Порошенко купил квартиру семье шахтера

Телеканал "Прямой", который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что теперь жена и трое детей погибшего будут жить в собственной квартире, в доме, где они раньше снимали квартиру.

Напомним:

  • 30 мая во время визита на шахту Львовщины, где в результате аварии погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский имел словесную перепалку с журналисткой телеканала "Прямой", который связывают с Петром Порошенко.
  • В частности, Зеленский предложил журналистке, чтобы он и телеканал "Прямой" скинулись 50% на 50% и купили квартиру семье шахтера.
  • В ночь на 29 мая на шахте "Лісова" ГП "Львівугілля" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка 1971 и 1997 года рождения.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпрезидентПорошенкоквартирытелевидение
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