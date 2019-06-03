Спор с Зеленским: Канал Порошенко купил квартиру семье шахтера

Телеканал "Прямой", который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что теперь жена и трое детей погибшего будут жить в собственной квартире, в доме, где они раньше снимали квартиру.

Напомним: