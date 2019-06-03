Спор с Зеленским: Канал Порошенко купил квартиру семье шахтера
23494 просмотра
Понедельник, 3 июня 2019, 16:01
Телеканал "Прямой", который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.
Об этом сообщается на сайте телеканала.
Отмечается, что теперь жена и трое детей погибшего будут жить в собственной квартире, в доме, где они раньше снимали квартиру.
Напомним:
- 30 мая во время визита на шахту Львовщины, где в результате аварии погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский имел словесную перепалку с журналисткой телеканала "Прямой", который связывают с Петром Порошенко.
- В частности, Зеленский предложил журналистке, чтобы он и телеканал "Прямой" скинулись 50% на 50% и купили квартиру семье шахтера.
- В ночь на 29 мая на шахте "Лісова" ГП "Львівугілля" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка 1971 и 1997 года рождения.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua