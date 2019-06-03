Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая ведет к возвращению делегации РФ

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Понедельник, 3 июня 2019, 17:01

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе 3 июня одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций.

Об этом сообщил глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - написал Арьев.

"Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - добавил он, отметив, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции.

Он также добавил, что украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

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Напомним:

  • В апреле 2014 года ПАСЕ наложила на РФ санкции, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Европейская правда

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Темы: ПАСЕ Росcия Украина


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