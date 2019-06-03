Возле "Свечи памяти" в Киеве построят трехэтажный музей Голодомора

На улице Лаврской, 3 в Киеве под памятным знаком "Свеча Памяти" построят Музей Голодомора. Сейчас на участке ведутся подготовительные работы, а сам проект проходит соответствующие экспертизы.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор ООО "Проектные системы ЛТД", которое разрабатывало и первую (свеча) и вторую очередь проекта, Игорь Марков.

Так будет выглядеть музей

"Продолжаются подготовительные работы, которые начались еще в прошлом году. Проект сейчас проходит экспертизу. Ранее проект прошел Градостроительный совет и получил согласование ЮНЕСКО. Мы ожидали, что пройдем экспертизу до конца мая, но немного не успели. Хотелось бы в середине июня уже выйти из экспертизы и пойти на утверждение", - рассказал Марков.

По его словам, музей расположится под "Свечей памяти", в так называемом Панкратовом яру, чтобы максимально сохранить и не разрушать склоны Днепра.

"С самого начала была задача, чтобы эта постройка не конкурировала с окружающей средой и не вмешивалась в окружающую среду. Музей будет трехэтажным, за счет того, что он в рельефе. Общая площадь около 15 тысяч метров", - сказал Марков.

В музее будет 3 этажа, эскалаторы, лестницы и лифты

Он добавил, что на музее будет зеленая крыша – на ней будут расти трава и кустарники, и таким образом она прекрасно впишется в общий ландшафт.

"Само здание будет в форме разлома земли. Крыша будет выглядеть будто трещина, будто земля раскололась. Такое решение символизирует правду, которая долгие годы была скрыта, но она прорывается и выходит наружу. С разлома в помещение будет попадать свет", - сказал Марков.

На фото изображен предыдущий проект, он был несколько доработан. Окончательный вариант сейчас проходит экспертизу

В музее расположится постоянная экспозиция и временные выставки, кинозал, конференц-залы, административные помещения, учебные классы, где смогут проводить занятия школьники, или где смогут приезжать и работать с какими-то историческими материалами ученые, технические помещения.

"Здесь также предварительно планируется кафе, чтобы можно было, пообедать где-то между какими конференциями, и еще одно кафе со свежим хлебом. Это тоже будет символично, потому что хлеб забирали, отбирали эти колоски последние, и вот посетители смогут пройти все это, увидеть, а на выходе смогут почувствовать вкус свежевыпеченного хлеба. Думаю, что там должны быть не пирожные, а тот настоящий хлеб на закваске, который тогда пекли, такой немного грубый, но чтобы каждый посетитель смог его купить и эту корочку съесть", - рассказал генеральный проектировщик.

На фото изображен предыдущий проект, он был несколько доработан. Окончательный вариант сейчас проходит экспертизу

Предварительно основная выставка разместится кругом, но она будет не линейной.

"Она будет такой, несколько похожей на лабиринт, будет основываться на определенных историях, на определенной идеи, но это все относится к концепции музейной, здесь не могу много рассказать. Но особенность этой экспозиции будет заключаться в том, что можно будет попасть на нее и со стороны Днепра, и со стороны "Свечи памяти" – там будет лестница, а потом еще и пологий лифт – и экспозиция будет логичной, с какой бы стороны вы не зашли", - сказал Марков.

Все коммуникации, то есть инженерное обеспечение музея, расположатся в склоне – здесь построят технологический коллектор, который соединит первую и вторую очередь.

Со стороны парковой дороги будет мостик длиной около 200 м, который будет вести к сети дорожек, под ним расположится подъезд и парковка. Дорожки будут отделаны зеленым забором.

В музей будет вести мостик. Также будут лифты для маломобильных граждан

"Также в музей будет вип-подъезд, потому что это такой музей президентского уровня, там бывают такие лица, поэтому нужен такой подъезд", - пояснил генпроектировщик.

Марков не смог сообщить, сколько будет стоить строительство, отметив лишь, что речь идет о "нескольких сотнях миллионов гривен".

"Я не хочу говорить, потому что цифры и неизвестные еще и чтобы потом не было манипуляций. Но если говорить о порядке цифр, то это несколько сотен миллионов, потому что это строительство в тяжелых условиях. И только укрепления склонов – которое и без строительства музея все равно надо было делать – где-то 190 миллионов стоит. Это подпорные стены, дренажные штольни", - сказал Марков.

Он также не смог спрогнозировать, когда начнется непосредственное строительство, но отметил, что при условии политической воли и стабильного финансирования музей можно возвести за 2 года.

"От нуля и до конца за 2 года построить можно. На строительство экспозиции тоже надо время – оно будет зависеть от того, какой проект выберут. Сейчас есть только концепция, предпроектные предложения, которые разрабатывала компания, которая разрабатывала экспозицию для польского музея Полин. Для музея Полин это разрабатывали более 2 лет", - сказал Марков.

Он верит, что этот проект удастся реализовать.

"Не вижу проблем для нереализации. Потому что если этот музей не построят сейчас, то, думаю, уже и не построят вообще. Надо его строить. Была бы политическая воля и финансирование – это реалистично, это можно воплотить в жизнь", - подытожил Марков.