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В Одессе не поделили медуниверситет: 28 – пострадавших, 51 – в полиции

Понедельник, 3 июня 2019, 18:55

В результате столкновения у Одесского национального медицинского университета пострадали 28 человек, 51 человек был доставлен в отделение полиции.

Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и одесской полиции.

"26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести", - отметили в Одесском центре экстренной медицины и медицины катастроф.

 

Сообщается, что во время конфликта телесные повреждения получил полицейский, которого доставили в медицинское учреждение.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Также правоохранители решают вопрос, вносить ли сведения о происшествии в ЕРДР. Предварительно действия участников конфликта квалифицируются по ст. 296 УК (хулиганство).

По состоянию на 17.00 для объяснений в отдел полиции доставили 51 человека.

Местное издание "Думская" сообщает, что университет фактически захватили сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана.

Запорожана уволили с должности в 2018 году, после этого МЗ назначил на должность и.о. ректора Владлену Дубинину.

3 июня неизвестные ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета и силой пытались препятствовать проведению внеочередного заседания Наблюдательного совета ОНМедУ.

Неизвестные использовали слезоточивый газ и сорвали заседание.

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Темы: ОдессаполицияМинздрав
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