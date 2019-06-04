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У Зеленского хотят водить экскурсии к президенту: Чтобы дети могли поздороваться

Вторник, 4 июня 2019, 09:42

Команда Владимира Зеленского хочет водить экскурсии в Администрацию президента, чтобы люди могли приходить и здороваться с главой государства.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов.

Он рассказал, что его жизнь после назначения перевернулось "с ног на голову" и само помещение АП очень давит.

"Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности – потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции", - сказал Трофимов.

Именно поэтому, по его словам, команда Зеленского хочет это изменить. 

"У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые бы нас чему-то учили. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни. Первое впечатление – здесь все изолировано", - поделился планами Трофимов.

Он добавил, что здание АП очень большое, и еще даже на всех этажах еще не побывал.

"Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, первые дни я искал кабинет Днипрова и не мог понять, где он находится. По-честному, я был только на нескольких этажах в этом здании", - пожаловался первый заместитель главы АП.

Он также добавил, что еще не видел ни бассейна, ни тренажерного зала.

"Не нашел. Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще всего не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу", - подытожил Трофимов.

Больше читайте в интервью Трофимова: На Банковой атмосфера вытягивает все силы, и ты здесь находишься в вакууме

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАдминистрация президента
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