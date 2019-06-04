Почти 30% россиян головы выйти на "голодные бунты"

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Вторник, 4 июня 2019, 11:11

Каждый четвертый россиянин считает вполне возможными массовые выступления населения, а также проведение митингов или забастовок против падения уровня жизни и с другими политическими требованиями.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного российским "Левада-центром".

Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав.

 
таблица Левада-Центра

При этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях.

Вместе с тем 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же опрошенных жителей РФ не намерены в них участвовать.

 
таблица Левада-Центра

Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, готовность принять в них участие выразили 22%, в то время как 71% россиян считают политические митинги или забастовки маловероятными, 74%  граждан РФ - не намерены в них участвовать.

Сообщается, что опрос проведен 24-29 мая по репрезентативной выборке городского и сельского населения среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Украинская правда

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Темы: Росcия митинги


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