Кража госсредств и рынок: прокуратура закрыла дело Иванющенко

Одесская прокуратура закрыла уголовное дело против экс-"регионала" Юрия Иванющенко, близкого к Виктору Януковичу.

Об этом свидетельствует постановление прокурора М.И. Никова от 19 апреля, которое есть в розпрорядженни "Украинской правды".

Дело касалось возможного завладение средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства известного рынка "7 километр".

В частности, речь шла о подделке протокола общего собрания собственников рынка и организации требовать от них передачи доли в предприятии.

Однако в ходе расследования правоохранители решили, что в действиях Иванющенко не было состава преступления.

Так, владельцы рынка, которые подарили свои доли окружению нердепа, отрицали какое-либо влияние на них. Об отсутствии давления также говорили другие свидетели: нотариус и бывшие сотрудники.

Кроме того, 11 апреля прокуратура получила просьбу о закрытии дела от одной из собствениц Ирины Чернат, которая была потерпевшей в деле из-за возможной подделки ее подписи. Женщина сослалась на отсутствие материальных и моральных претензий.

Прокурор также отмечает, что в 2017 году Хозяйственный суд Одесской области рассматривал иск Чернат, которая просила признать недействительным договор дарения своей доли. Однако суд признал позицию женщины недоказанной и отказал ей.

Второй эпизод закрытого уголовного дела – хищение так называемых "киотских денег", полученных Украиной по от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов.

Прокуратура расследовала выделение этих денег на реалицзацию проектов зеленых инвестиций. Миллионные тендеры тогда выиграла "Карпатыбудинвест", которую связывают с Иванющенко.

Правоохранители говорят, что экспертизы и судебные решения подтвердили, что фирма должным образом выполнила работы, а государство еще и не в полном размере ей заплатила и задолжала более 40 миллионов гривен.

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Директора "Карпатыбудинвест" и "Держекоинвест" во время допросов рассказали следствию о тендерах, заключении договоров и заверили, что фирма выполнила заказанные работы.

В конце концов, прокурор пришел к выводу, что эти основания опровергают информацию из заявления о совершении преступления, которую подавал "Центр противодействия коррупции".

Напомним: