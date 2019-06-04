Под Киевом полыхает птицефабрика
16927 просмотров
Вторник, 4 июня 2019, 13:53
В Василькове на Киевщине ликвидируют масштабный пожар на птицефабрике "Ясенсвит".
Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.
По оперативным данным, площадь пожара цеха в городе Васильков на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 000 м. кв (1,5 га).
К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Депутат Васильковского горсовета Николай Недилько опубликовал видео пожара на своей странице в Facebook.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua