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Под Киевом полыхает птицефабрика

Вторник, 4 июня 2019, 13:53
Под Киевом полыхает птицефабрика

В Василькове на Киевщине ликвидируют масштабный пожар на птицефабрике "Ясенсвит".

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.

По оперативным данным, площадь пожара цеха в городе Васильков на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 000 м. кв (1,5 га).

 
 
 

К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Депутат Васильковского горсовета Николай Недилько опубликовал видео пожара на своей странице в Facebook.

Украинская правда
Темы: Киевская областьчрезвычайное происшествие
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